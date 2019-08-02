У Туреччині згоріла фабрика з виробництва оливкової олії

У регіоні Баликесір, що в північно-західній частині Туреччини, сталася пожежа на фабриці з виробництва оливкової олії, яка фактично знищила підприємство.

Про це повідомляє Haber Turk.

«Пожежа виникла на складі оливкової олії. Вогонь розповсюдився на інші приміщення, пожежникам ледь вдалося взяти вогонь під контроль та загасити пожежу», - повідомили рятувальники.

Наразі не повідомляється про постраждалих під час пожежі. Сприятливим фактом було те, що пожежа сталася в неробочий час.

Триває слідство щодо з’ясування причин виникнення пожежі.

На відео, оприлюдненому очевидцями, видно, що будівля фабрики згоріла вщент.

Пожежі на підприємствах Туреччини не рідкісне явище. Два тижні тому на заході Туреччини, в районі Ізміру, згоріла фабрика з виробництва палет.

Фото: www.haberturk.com