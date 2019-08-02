На Миколаївщині горіли 42 гектари сухої трави, очерету та виноградник

У Миколаївській області у четвер надійшло 10 повідомлень про пожежі на відкритих територіях.

Про це повідомляє ДСНС.

"Займання виникали в Очаківському, Веселинівському, Вознесенському, Казанківському районах у містах Миколаїв, Снігурівка, Новий Буг та смт Криве Озеро. Вигоріло 42, 4 га відкритих територій. На Вознесенщині горіла суха трава і виноградні насадження приватного акціонерного товариства “Зелений Гай”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пожежа виникла на території мисливських угідь ТОВ "Мисливців та рибалок Білоусівки" поблизу с. Білоусівка Вознесенського району. Вогнем було охоплено очерет, суху траву та кущі на площі 21 га. Додатково із рятувальниками працювали працівники угіддя та 15 осіб місцевого населення. О 17:00 пожежу локалізовано та о 19:15 ліквідовано. Від ДСНС до гасіння залучалось 2 одиниці техніки та 7 осіб. Причина пожежі — підпал.

Читайте також: У низці областей України зберігається надзвичайна пожежна небезпека

"Загалом до гасіння пожеж за добу від ДСНС до роботи залучалось 25 осіб та 12 одиниць техніки. Додатково залучалась водовозка КП "СОМ", МПО Олександрівка, автоцистерна ПАТ "Зелений Гай", трактор із бочкою та працівники правоохоронних органів.

Фото: www.dsns.gov.ua