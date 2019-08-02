Торговельна війна: Китай готує відповідь на нові мита США

Уряд Китаю пообіцяв дзеркальну відповідь США, якщо Вашингтон запровадить ще більше мит на китайські товари.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на речницю МЗС КНР Хуа Чінінг.

“Пекін буде змушений запровадити заходи у відповідь, якщо США накладуть ще більше мит на китайські товари”, - йдеться у повідомленні.

Як зауважила Чінінг, Китай не починав цю торговельну війну зі Сполученими Штатами, проте Пекін не боїться взяти в ній участь.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити нові мита в розмірі 10% на імпортовані з Китаю товари вартістю $300 млрд щорічно. Вони почнуть діяти вже з 1 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, останнім часом відносини між США й Китаєм переросли у торговельну війну, із запровадженням додаткових мит на імпортовану продукцію.

Міжнародні фінансові інституції, у тому числі МВФ та Світовий банк назвали напруження між найбільшими економіками світу одним з найнегативніших чинників для подальшого глобального зростання.