Торговельна війна: Китай готує відповідь на нові мита США
Про це повідомляє CNBC із посиланням на речницю МЗС КНР Хуа Чінінг.
“Пекін буде змушений запровадити заходи у відповідь, якщо США накладуть ще більше мит на китайські товари”, - йдеться у повідомленні.
Як зауважила Чінінг, Китай не починав цю торговельну війну зі Сполученими Штатами, проте Пекін не боїться взяти в ній участь.
Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити нові мита в розмірі 10% на імпортовані з Китаю товари вартістю $300 млрд щорічно. Вони почнуть діяти вже з 1 вересня.
Як повідомляв Укрінформ, останнім часом відносини між США й Китаєм переросли у торговельну війну, із запровадженням додаткових мит на імпортовану продукцію.
Міжнародні фінансові інституції, у тому числі МВФ та Світовий банк назвали напруження між найбільшими економіками світу одним з найнегативніших чинників для подальшого глобального зростання.