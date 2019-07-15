Торговельна війна: Трамп знову тисне на Китай

Після досягнення невеликого перемир'я у "тарифній війні" з Пекіном, президент США Дональд Трамп знову почав тиснути на КНР, заявивши, що Китай потерпатиме від економічного спаду, а США отримують від цього мільярдні надходження.

Про це глава Білого дому написав у серії твітер-повідомлень у понеділок.

"Економічне зростання Китаю в другому кварталі є найповільнішим за останні 27 років. Тарифи, введені Сполученими Штатами, значно впливають на компанії, які бажають виїхати з Китаю до країн, де немає таких тарифів. Виїжджають тисячі компаній", - написав глава Білого дому.

На його переконання, саме це є причиною, "чому Китай хоче укласти угоду зі США".

Трамп також підкреслив, що Сполучені Штати отримують мільярди доларів від сплати Китаєм додаткових мит. Він звернув увагу на те, що ці гроші Сполучені Штати отримують не від американських платників податків.

Як повідомляв Укрінформ, США і Китай перебувають у жорсткому торговельному протистоянні, яке ще називають "тарифною війною". Після ініціативи Трампа збільшити тарифи на сотні мільярдів продукції з КНР китайська сторона відповіла подібними діями у відповідь.

Загострення цього протистояння було частково послаблене після зустрічі президента Трампа з китайським лідером Сі на саміті G20 у японському місті Осака. Натомість зараз глава Білого дому знову намагається тиснути на Пекін.

Тим часом, попри заяви про "мільярдні надходження" до бюджету США, уряд Трампа минулого тижня офіційно звернувся до Конгресу США з проханням дозволити нові державні запозичення через стрімке завершення готівки для проведення необхідних фінансових операцій.

Фото: The White House