Мінфін США повідомив Конгрес про дострокове закінчення грошових запасів

Міністр фінансів США Стівен Мнучин звернувся з офіційним листом до спікера Палати представників США, у якому попередив, що американський уряд ризикує вичерпати готівку раніше ніж очікувалося і просить дозволити нові запозичення.

Глава мінфіну надіслав листа в Конгрес у п'ятницю, повідомив центральний американський телеканал CNN.

"Ґрунтуючись на оновлених прогнозах, має місце сценарій, в якому готівка закінчиться на початку вересня, до того, як Конгрес збереться знову (після літніх канікул – ред.)", - зауважив міністр фінансів у офіційному листі.

Федеральний уряд не має можливості позичати гроші з березня, коли набули чинності встановлені Конгресом ліміти. Міністерство фінансів США, яке констатує зростаючий дефіцит грошей через ініціативу президента 2017-го року частково знизити податки, тоді наголошувало, що має достатньо фінансів, щоби уникнути загрози.

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У зв'язку з останнім розвитком подій, Мнучин звернувся до Конгресу з проханням провести голосування, щоб дозволити нові запозичення ще до початку парламентських канікул у серпні. З цією метою спікер Пелосі й міністр Мнучин уже обговорювали можливість початку цього процесу якомога скоріше в Конгресі США.