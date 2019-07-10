США хочуть сформувати коаліцію на захист судноплавства поблизу Ірану

Сполучені Штати Америки працюють над формуванням військової коаліції для захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, передає AlJazeera.

“Ми зараз співпрацюємо з низкою країн, щоб зрозуміти, чи можемо ми зібрати коаліцію, яка зможе забезпечити вільне судноплавство в Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протоках”, - сказав він.

За словами Данфорда, у Пентагоні вже розробили чіткий план з цього питання.

Він також вважає, що протягом наступник кількох тижнів стане зрозуміло, які саме країни приєднаються до цієї коаліції.

Як зазначає журналіст AlJazeera, президент США Дональд Трамп вже наголосив, що Сполучені Штати “не платитимуть за роботу цієї коаліції, адже на думку президента коаліція повинна буде міжнародною”.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп спочатку схвалив військовий удар по Ірану через те, що Тегеран збив американський розвідувальний безпілотник над Ормузькою протокою, проте потім скасував свій наказ.

Пізніше Трамп підтвердив, що американські війська вже вийшли на позиції, аби завдати удару по Ірану за збитий безпілотник, однак скасував операцію в останні хвилини, оскільки втрати іранців були б "непропорційними".

Фото: АР