У Раді Європи вважають незадовільною боротьбу Угорщини з корупцією

Влада Угорщини зазнала в Раді Європи критики за недостатні зусилля в боротьбі з корупцією.

Про це йдеться у звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

«Рівень дотримання Угорщиною рекомендацій (наданих РЄ чотири роки тому - ред.) є глобально незадовільним», - зазначається у звіті.

Як указується в документі, Угорщина виконала лише 5 з 18 рекомендацій на задовільному рівні. У зв'язку з цим країна потрапляє під процедуру GRECO, що стосується недотримання.

Експерти назвали «особливим розчаруванням» те, що в багатьох випадках угорська влада у своїх звітах не надала РЄ жодної додаткової інформації з цієї проблематики.

«Реалізація рекомендацій для запобігання корупції щодо депутатів залишається неадекватною. GRECO настійно закликає угорську владу вжити рішучих заходів, аби поліпшити нинішню систему цілісності парламенту, зокрема підвищити рівень прозорості та консультацій у законодавчому процесі... та прийняти кодекс поведінки для членів парламенту», - наголошується у звіті.