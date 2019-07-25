Єврокомісія звернеться до Суду ЄС через угорський закон «Стоп Сорос»

Європейська комісія вирішила звернутися до Суду ЄС у зв'язку з ухваленим в Угорщині законодавством, яке криміналізує діяльність на підтримку клопотань про надання притулку.

Про це повідомляється на сайті ЄК.

«Європейська комісія вирішила звернутися до Суду ЄС щодо законодавства Угорщини (так званого законодавства «Стоп Сорос» - ред.), яке криміналізує діяльність на підтримку клопотань про надання притулків», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2018 року уряд Угорщини ухвалив пакет законів, який отримав назву «Стоп Сорос». Він запроваджує кримінальну відповідальність за допомогу нелегальним мігрантам з боку НУО.

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Комісія направила Угорщині офіційне повідомлення про пакет ухвалених законів і, проаналізувавши відповідь угорської влади, дійшла висновку, що більшість проблем так і не були вирішені, і угорське законодавство несумісне з законодавством блоку.