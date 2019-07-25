Єврокомісія оголосила правила участі третіх країн у ринках держзакупівель ЄС

Єврокомісія оприлюднила інструкції щодо участі третіх країн у конкурсах на здійснення державних закупівель на європейських ринках.

Про це інформує сайт Єврокомісії.

«Європейський Союз має відкритий ринок державних закупівель, найбільший у світі, з орієнтовним обсягом продаж у 2 трильйони євро щороку. В умовах подальшого зростання глобальних ринків, покупці в Євросоюзі мають отримати зрозумілі інструменти та знання для компетентного поводження з учасниками конкурсів на закупівлю, які перебувають за межами ЄС», - ідеться у повідомленні.

Оприлюднені рекомендації окреслюють правила поведінки європейських покупців у кількох сферах.

Зокрема, це стосується визначення правомірності участі іноземної компанії в державних закупівлях. Правила Євросоюзу не містять різниці у підходах до компаній в ЄС або за його межами. Водночас право участі надається економічним суб’єктам із третіх країн, які мають з Євросоюзом правові міжнародні або двосторонні угоди щодо вільної торгівлі, що містять гарантії доступу до ринку державних закупівель ЄС. Інші країни таких гарантій не мають і можуть не допускатися до участі в конкурсах. Окрім того, правила підтверджують право країн-членів обмежувати доступ третіх країн до власних ринків у закупівлях, які належать до чутливого сегменту потреб в сферах оборони та безпеки.

Єврокомісія також рекомендує європейським покупцям уникати пропозицій із «неприродно низькою ціною». Інструкція містить перелік запитань, які покупець може поставити перед потенційним постачальником щодо сертифікації та обґрунтування запропонованої ціни.

Ще одним правилом є орієнтація європейських покупців на якість товару. Єврокомісія закликає здійснювати державні закупівлі з урахуванням стратегії розвитку, коли в основі процедури конкурсу мають бути такі категорії як інновації, соціальна відповідальність та надійність. Рекомендовано уникати контрактів на основі лише пропозиції найнижчої ціни.

Правила Єврокомісії містять конкретні приклади таких ситуацій з відповідними поясненнями щодо раціональної організації тендерних процедур, незалежно від того, чи йдеться про європейських постачальників чи про іноземні компанії.

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Єврокомісія пропонує також практичну допомогу – органи влади країн-членів можуть прямо звертатися до неї з проханням оцінити відповідність того чи іншого проєкту державної закупівлі правилам та законодавству ЄС.

«Відкритість та конкуренція у тендерах на державні закупівлі допомагає забезпечити максимальну вартість грошей, які надходять від платників податків, як і максимальну якість послуг, що надаються. Як оборотна сторона нашої відкритості, бізнес Євросоюзу має також отримати змогу брати участь у контрактах державних закупівель за межами ЄС, на правах взаємності», - зазначив з цього приводу віцепрезидент Єврокомісії з питань праці, зростання та конкуренції Юркі Катайнен.

У березні 2019 року Єврокомісія та Високий представник ЄС ухвалили спільну Комунікацію, присвячену запровадженню більш збалансованих економічних відносин між ЄС і Китаєм, на основі взаємності. В цьому контексті Єврокомісія запропонувала пакет заходів для усунення торговельних бар’єрів у сфері державних закупівель з третіми країнами. Водночас, як наголошується в згаданій регуляторній Комунікації, європейська сторона може адекватно реагувати на негативний ефект для ринку ЄС від дій іноземних об’єктів державної власності або іноземних компаній, що фінансуються третіми державами.

Згадані правила мають стати частиною ширшого інструменту державних закупівель ЄС. Єврокомісія звернулася до Європейського парламенту та до країн-членів з проханням ухвалити цей документ до кінця 2019 року.