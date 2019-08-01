Із припиненням "ракетного договору" Європа втрачає частку безпеки - Маас

2 серпня, коли минає чинність Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), Європа втрачає частку безпеки.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса, розміщеній на сайті МЗС Німеччини.

Маас зазначив: якщо в розпал холодної війни США та Радянський Союз змогли домовитися про нерозміщення ядерних ракет середньої дальності в Європі, то сьогодні світ повинен знову досягти успіху в узгодженні правил контролю над озброєннями.

Виклики, які зросли внаслідок закінчення договору, більше не обмежуються лише Європою, зазначив міністр. За його словами, Німеччина як непостійний член Ради Безпеки ООН прагне повернути питання ядерного роззброєння та нерозповсюдження на порядок денний.

“Ми хочемо дати поштовх зміцненню глобальної архітектури роззброєння у 21-му столітті”, - заявив Маас, додавши, що це допомагає подолати старе мислення та недовіру.

Він висловив жаль, що Росія не зробила всього необхідного, аби врятувати ДРСМД.

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“Тим більше ми закликаємо Росію та США укласти новий Договір про СНО (стратегічні наступальні озброєння - ред.) як наріжний камінь глобального контролю над озброєннями”, - йдеться у заяві.

Гайко Маас звертається також до інших ядерних держав, які мають більшу вагу у світі, ніж за часів холодної війни, із закликом нести свою відповідальність за контроль над озброєннями.

Як відомо, Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році. Документ фіксує відмову сторін від виробництва і випробування балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тис. до 5,5 тис. кілометрів) і малої (від 500 до 1 тис. кілометрів) дальності.