Берлін пропонує п’ять кроків до ядерного роззброєння світу

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас назвав п'ять основних кроків на шляху до ядерного роззброєння у світі.

Про це йдеться у статті Мааса для видань групи Redaktions Netzwerk Deutschland напередодні припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

"Закручування ядерної спіралі не робить світ більш безпечним. Навпаки, якщо ми не зупинимо крах глобальної архітектури контролю над озброєнням, це матиме серйозні наслідки для нашої безпеки та миру у всьому світі", - написав німецький міністр.

Він пошкодував, що попри всі заклики та пропозиції щодо діалогу, Росія відмовляється знищувати свою нову ракетну систему, але натомість розмістила найсучаснішу ядерну зброю у сусідстві із Заходом.

"Ми, європейці, стурбовані цим. Разом зі своїми союзниками ми шукаємо відповіді - врівноважені, скоординовані, оборонні", - зазначив Маас.

За його словами, потрібна чітка дорожня карта до ядерного роззброєння та контролю над озброєнням. На думку Мааса, вона могла би складатися з наступних пунктів.

Перший елемент полягає в тому, щоб повернути контроль над роззброєнням та озброєнням на міжнародний порядок денний та отримати партнерів для нього. З цією метою Маас запрошує своїх колег до Берліна в найближчі місяці з метою підготовки вирішальної оглядової конференції договору наступного року.

Також, за його словами, потрібно не допустити ескалацій, тому треба працювати над більшою прозорістю в арсеналах ядерних озброєнь, розробляти надійні процедури спостереження знищення ядерної зброї. У роботі над запобіганням поширення ключове слово - Північна Корея, зазначив Маас.

Ще одним елементом він назвав новий Договір про скорочення наступальних озброєнь (СНО) між США та Росією, оскільки дія нинішнього закінчується в 2021 році. Договір обмежує стратегічні арсенали найпотужніших держав ядерної зброї та перешкоджає гонці атомної зброї. Берлін закликає Вашингтон і Москву вже зараз пообіцяти новий документ. "Це було б дуже потрібним сигналом безпеки у непевні часи", - вважає Маас.

Він переконаний, що потрібен структурований діалог щодо безпеки в Європі — між США та Росією, але включаючи європейців.

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Наостанок Маас згадав нові технології, які ставлять нові виклики для контролю над озброєнням завтра. Повністю автономні системи озброєння, гіперзвукова зброя, кіберзагрози, військове використання космосу - все це загрожує підірвати старі правила гри, підкреслив німецький міністр.

Він визнає, що жоден із цих кроків не буде легким, але закликає усіх долучитися і зробити світ більш мирним.