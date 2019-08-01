Візит Трампа до Британії коштував місцевій поліції понад £14 мільйонів

Візит Трампа до Британії коштував місцевій поліції понад £14 мільйонів

Укрінформ
Державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії обійшовся поліції Лондона у майже 3,5 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані правоохоронців.

"Державний візит Дональда Трампа до Великої Британії коштував поліції Лондона майже 3,5 млн фунтів стерлінгів", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці було задіяно понад 6300 поліцейських для забезпечення правопорядку під час візиту глави Білого дому.

Тільки витрати, пов'язані з понаднормовою роботою поліцейських Лондона, коштували британським платникам податків 800 тисяч фунтів.

Зазначається, що загалом триденний візит американського президента обійшовся Британії на суму понад 14,2 млн фунтів стерлінгів.

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Як повідомлялося, державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії тривав з 3 до 5 червня.

Фото: The White House

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