Візит Трампа до Британії коштував місцевій поліції понад £14 мільйонів

Державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії обійшовся поліції Лондона у майже 3,5 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані правоохоронців.

"Державний візит Дональда Трампа до Великої Британії коштував поліції Лондона майже 3,5 млн фунтів стерлінгів", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці було задіяно понад 6300 поліцейських для забезпечення правопорядку під час візиту глави Білого дому.

Тільки витрати, пов'язані з понаднормовою роботою поліцейських Лондона, коштували британським платникам податків 800 тисяч фунтів.

Зазначається, що загалом триденний візит американського президента обійшовся Британії на суму понад 14,2 млн фунтів стерлінгів.

Як повідомлялося, державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії тривав з 3 до 5 червня.

Фото: The White House