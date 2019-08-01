У Південній Кореї затримали солдата-втікача з КНДР

Північнокорейський солдат перетнув демілітаризовану зону до Південної Кореї, де його взяли під варту.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на південнокорейських військових.

«Північнокорейський солдат перетнув демілітаризовану зону до Південної Кореї», - йдеться у повідомленні.

В даний момент він перебував під вартою в Сеулі.

Це не перший випадок втечі солдатів з КНДР. За даними уряду Південної Кореї, понад 30 000 північнокорейців втекли на Південь, в основному через жорстку політику режиму і проблеми, викликані тривалими економічними труднощами в КНДР.

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Як відомо, Пхеньян знаходиться під жорсткими економічними санкціями через численні ядерні випробування і запуски ракет, останній з яких відбувся цього тижня.