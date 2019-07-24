КНДР відмовляється прийняти 50 тисяч тонн рису від Південної Кореї

Представники Північної Кореї відмовляються отримувати продовольчу допомогу від Південної Кореї через заплановані спільні військові навчання Сеула й Вашингтона.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на чиновника в міністерстві з возз'єднання Південної Кореї.

“Північна Корея відмовляється отримувати продовольчу допомогу від Південної Кореї через заплановані спільні військові навчання Сеула зі Сполученими Штатами”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Сеул планував направити Пхеньяну 50 тисяч тонн рису, проте представники КНДР відмовилися.

Нині в уряді Південної Кореї намагаються з'ясувати, чи таке рішення є остаточним.

Раніше КНДР не відмовлялася від схожої пропозиції від сусідньої країни, проте тоді посередником була Світова продовольча програма ООН.

Зазначається, що минулого тижня МЗС Північної Кореї попередило, що спільні військові навчання Сеула й Вашингтона можуть вплинути на подальші перемовини щодо денуклеаризації на корейському півострові.