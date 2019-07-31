Через “цунамі” у китайському аквапарку постраждало майже пів сотні людей

“Інцидент (із 3-метровою хвилею — ред.) стався в популярному аквапарку ще 29 липня. За даними чиновників, 44 людини постраждали”, - йдеться у повідомленні.

Троє людей були госпіталізовані з переломами й саднами.

Як повідомляє Daily Mail, десятки людей перебували в басейні, коли зненацька з'явилася хвиля, яка штучно створюється спеціальною технікою. Десятки людей зіштовхнулися один із одним у результаті “цунамі”.

За словами речника аквапарку, інцидент стався через технічний дефект.

Зазначається, що одразу після інциденту місцева влада закрила розважальний парк.

Наразі невідомо чи виплатить аквапарк компенсацію постраждалим.

Фото: www.dailymail.co.uk