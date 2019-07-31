Трамп на три дні приїде до Польщі

Президент США Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.

Про це на брифінгу повідомив міністр канцелярії президента Польщі Войцех Коларський, інформує власний кореспондент Укрінформу.

“Триває робота над деталями цього візиту”, - зазначив Коларський.

За його словами, 1 вересня Трамп візьме участь в офіційних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Коларський також розповів, що після 15 серпня канцелярія президента Польщі детально інформуватиме, хто з президентів та глав урядів приїде до Варшави 1 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, канцелярія президента Польщі запросила на 80-ті роковини початку війни лідерів країн ЄС, НАТО та “Східного партнерства”. Натомість представники Росії запрошення не отримали, що викликало негативну реакцію у Москві.

За інформацією польської сторони, участь у заходах 1 вересня вже підтвердили делегації понад 30 країн. Зокрема, як очікується, до Варшави завітає Президент України Володимир Зеленський.

Фото: The White House