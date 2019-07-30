Польща поновлює участь в операціях під егідою ООН

Військовий контингент Польщі після понад 10-річної перерви знову братиме участь в операціях у межах миротворчих місій ООН.

Про це заявив у понеділок у Варшаві глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Після понад 10 років перерви ми повертаємося до миротворчих операцій ООН”, - сказав Чапутович.

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За його словами, восени цього року Польща долучиться до операції в Лівані у складі розширеного контингенту Ірландії. Чапутович уточнив, що 230 польських військовослужбовців братимуть участь у цій місії.

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Глава МЗС РП зауважив, що це важливе політичне рішення узгоджене в результаті консультацій між президентом Польщі, міністерствами закордонних справ та національної оборони.