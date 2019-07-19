ООН перевезла на окупований Донбас 104 тонни гумдопомоги

Сьогодні, 19 липня, через КПВВ “Новотроїцьке” на тимчасово окуповану територію Донбасу прослідували 7 вантажівок від УВКБ ООН, які перевезли 104 тонни гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби. “Через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідував гуманітарний вантаж від УВКБ ООН (будівельні матеріали та медичне обладнання) загальною вагою 104 тонни на 7 вантажівках”, - йдеться у повідомленні. Як повідомлялося, у середу, 17 липня, через КПВВ “Новотроїцьке” на тимчасово окуповану територію Донбасу прослідували 5 вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, які перевезли 91,1 тонни гуманітарної допомоги. Фото: ДПСУ