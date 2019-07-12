ООН засудила режим Асада за використання забороненої зброї

В ООН засудили сирійський режим Башара Асада за використання забороненої зброї проти цивільного населення.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

"ООН рішуче засуджує використання сирійською владою заборонених боєприпасів, використання важкої зброї у населених пунктах, обстріли, повітряні удари, використання запальних снарядів, балістичних ракет та касетних бомб, а також використання голоду та облоги, спрямованих проти цивільного населення, як методу ведення війни", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними ООН, режим Асада неодноразово атакував житлові райони, особливо в провінції Ідліб, що призвело до загибелі цивільних осіб.

Туреччина та РФ домовилися у вересні минулого року перетворити провінцію Ідліб на зону деескалації, в якій забороняються акти насильства.

Сирійський режим, однак, послідовно порушує умови припинення вогню, здійснюючи напади в зоні деескалації.

Як відомо, РФ разом з Іраном надає сирійському президенту Башару Асаду військову та дипломатичну підтримку протягом восьмирічної громадянської війни в країні, що почалася з придушення протестів урядом у березні 2011 року. США і Туреччина своєю чергою підтримують різні групи сирійських повстанців.