США закликають ФРН відправити війська у Сирію - частково замінити американські

США закликали Німеччину до відправлення німецьких військових у Сирію.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми хочемо, щоб наземні війська Німеччини частково замінили американських військових у регіоні", - заявив спецпредставник уряду США з питань Сирії Джеймс Джеффрі в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag й інформагентству dpa, опублікованому в ніч на неділю, 7 липня.

За словами Джеффрі, задіяння німецьких солдатів у бойових операціях у Сирії не є головною метою, оскільки "проти бойовиків "Ісламської держави" (ІД) краще використовувати сили місцевих військових". Однак військовослужбовці ФРН могли б допомогти союзникам у сфері логістики, навчання місцевих солдатів і технічного обслуговування. Крім того, бундесвер міг би забезпечити підтримку наземних військ з повітря, наголосив американський дипломат.

Читайте також: Німеччина готова продовжувати роботу щодо стабілізації на Близькому Сході

Як зазначається, метою місії має стати забезпечення стабільності на північному сході Сирії і гарантії того, що в регіон не повернуться сили ІД. За словами Джеффрі, США не прагнуть повалити нинішнього президента Сирії Башара Асада, але хочуть добитися в країні політичних реформ під егідою ООН і повного виходу Ірану з регіону.

За інформацією Welt am Sonntag, Джеффрі вже обговорив вимоги США з представниками уряду ФРН у Берліні. "Німецька сторона обдумує, яку підтримку вона може надати, - повідомив він виданню. - Можливо, будуть задіяні наземні війська. З іншого боку, це може бути і цивільна або фінансова підтримка або військова допомога іншого роду".

На сьогодні військові бундесверу беруть участь у боротьбі проти ІД у Сирії, проводячи повітряну розвідку з території Йорданії. Наприкінці 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід американських військ з регіону. За словами спецпредставника з питань Сирії, тепер Вашингтон шукає серед партнерів по коаліції проти "Ісламської держави" охочих надати добровільну підтримку в регіоні і сподівається на внесок Німеччини в зв'язку з цим.