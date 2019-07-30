Канада засудила масове затримання протестувальників у Москві

Масове затримання учасників передвиборчих протестів у Москві викликає глибоке занепокоєння Канади.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.

“Канада дуже стурбована тим, що більше тисячі мирних протестувальників були затримані напередодні виборів у Москві”, - зазначили у МЗС.

У дипломатичному відомстві наголосили, що “свобода зібрань та слова є основоположними права, закріпленими у конституції Росії”.

“Ми закликаємо російську владу поважати ці права й утриматися від насильства”, - зауважили у міністерстві.

La liberté de réunion et d’expression sont des droits fondamentaux et sont inscrits dans la constitution. Nous appelons les autorités de la #Russie à respecter ces droits et à s’abstenir de toute violence. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) July 29, 2019

Як повідомлялося, у Москві 27 липня планувалася акція на підтримку незалежних кандидатів до Мосміськдуми. Влада її не погодила. За даними "ОВД-Инфо", поліціянти із грубим застосуванням сили затримали 1373 особи. У відділах поліції на ніч залишили близько 150 затриманих.

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Незалежні кандидати до Мосміськдуми проводять масові вуличні акції з 14 липня, вимагаючи їх зареєструвати.

Вибори в Московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року.