Канада засудила масове затримання протестувальників у Москві

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.

“Канада дуже стурбована тим, що більше тисячі мирних протестувальників були затримані напередодні виборів у Москві”, - зазначили у МЗС.

У дипломатичному відомстві наголосили, що “свобода зібрань та слова є основоположними права, закріпленими у конституції Росії”.

“Ми закликаємо російську владу поважати ці права й утриматися від насильства”, - зауважили у міністерстві.

La liberté de réunion et d’expression sont des droits fondamentaux et sont inscrits dans la constitution. Nous appelons les autorités de la #Russie à respecter ces droits et à s’abstenir de toute violence.