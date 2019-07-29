Медики припускають, що Навального могли отруїти хімічною речовиною
Про це лікар Анастасія Васильєва написала в Facebook.
За її словами, медиків практично відразу випровадили з палати, пославшись на те, що Навальний знаходиться під арештом. Лікарям довелося оглядати політика, а також збирати скарги і анамнез «через двері», підкреслила Васильєва, розцінивши це як «справжній абсурд».
Головний лікар медзакладу Ольга Шарапова в телефонній розмові заявила, що консультації сторонніх медиків заборонені, додала Васильєва. При цьому виявлені у Навального симптоми «відповідають гострому токсичному кератокон'юнктивіту», при якому «допомога повинна бути надана негайно», зазначила лікар політика.
Раніше повідомлялося, що незалежного кандидата на виборах у Мосміськдуму і опозиційного політика Олексія Навального, заарештованого на 30 діб, госпіталізували через "гостру алергічну реакцію".
Прес-секретар Навального і Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш зазначила, що за все своє життя Навальний ніколи раніше не відчував алергічної реакції.