Медики припускають, що Навального могли отруїти хімічною речовиною

Лікарі Олексія Навального, які відвідали його в лікарні, не виключають "токсичне ушкодження шкіри та слизових" російського опозиційного політика "невідомою хімічною речовиною".

Про це лікар Анастасія Васильєва написала в Facebook.

За її словами, медиків практично відразу випровадили з палати, пославшись на те, що Навальний знаходиться під арештом. Лікарям довелося оглядати політика, а також збирати скарги і анамнез «через двері», підкреслила Васильєва, розцінивши це як «справжній абсурд».

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Головний лікар медзакладу Ольга Шарапова в телефонній розмові заявила, що консультації сторонніх медиків заборонені, додала Васильєва. При цьому виявлені у Навального симптоми «відповідають гострому токсичному кератокон'юнктивіту», при якому «допомога повинна бути надана негайно», зазначила лікар політика.

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Раніше повідомлялося, що незалежного кандидата на виборах у Мосміськдуму і опозиційного політика Олексія Навального, заарештованого на 30 діб, госпіталізували через "гостру алергічну реакцію".

Прес-секретар Навального і Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш зазначила, що за все своє життя Навальний ніколи раніше не відчував алергічної реакції.