Навального госпіталізували зі спецприймальника

Опозиціонера, незалежного кандидата на виборах до Мосміськдуми Олексія Навального, який відбуває 30 днів арешту, доправили зі спецприймальника до лікарні через «гостру алергічну реакцію».

Про це у Тwitter повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш.

"Сьогодні вранці (9.30 ранку) Олексія Навального було госпіталізовано з діагнозом «гостра алергічна реакція»: сильний набряк обличчя і почервоніння шкірних покривів. Джерело алергічної реакції не визначене. За все своє життя Олексій ніколи раніше не відчував алергічної реакції", - написала вона.

В наступному пості Ярмиш повідомила, що Навальний "знаходиться в палаті під охороною співробітників поліції. Йому надається необхідна медична допомога".

Симоновський районний суд Москви заарештував Навального на 30 діб, визнавши винним за частиною 8 статті 20.2 КпАП РФ за пост у Facebook, де він нібито закликав людей вийти на неузгоджену акцію протесту 27 липня до будівлі мерії. Крім того, за версією поліції, Навальний, беручи участь у мітингу 20 липня, також закликав людей до участі в неузгодженій акції біля будівлі мерії Москви.