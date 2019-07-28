Навального госпіталізували зі спецприймальника

Навального госпіталізували зі спецприймальника

Укрінформ
Опозиціонера, незалежного кандидата на виборах до Мосміськдуми Олексія Навального, який відбуває 30 днів арешту, доправили зі спецприймальника до лікарні через «гостру алергічну реакцію».

Про це у Тwitter повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш.

"Сьогодні вранці (9.30 ранку) Олексія Навального було госпіталізовано з діагнозом «гостра алергічна реакція»: сильний набряк обличчя і почервоніння шкірних покривів. Джерело алергічної реакції не визначене. За все своє життя Олексій ніколи раніше не відчував алергічної реакції", - написала вона.

В наступному пості Ярмиш повідомила, що Навальний "знаходиться в палаті під охороною співробітників поліції. Йому надається необхідна медична допомога".

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Симоновський районний суд Москви заарештував Навального на 30 діб, визнавши винним за частиною 8 статті 20.2 КпАП РФ за пост у Facebook, де він нібито закликав людей вийти на неузгоджену акцію протесту 27 липня до будівлі мерії. Крім того, за версією поліції, Навальний, беручи участь у мітингу 20 липня, також закликав людей до участі в неузгодженій акції біля будівлі мерії Москви.

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