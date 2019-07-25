Навального заарештували на місяць
Про це повідомляє Эхо Москвы з посиланням на прессекретаря Навального Кіру Ярмиш.
"Симоновський суд Москви заарештував політика Олексія Навального на 30 діб... Навального обвинувачують у повторному порушенні правил проведення мітингу (частина 8 статті 20.2 КоАП) через акції за допуск незалежних кандидатів у Мосміськдуму, яка має пройти в суботу в Москві", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, учора, 24 липня, поліція Москви затримала опозиційного політика Олексія Навального біля його будинку, коли він вийшов на ранкову пробіжку.
Раніше Навальний запропонував провести 27 липня у мерії Москви масову акцію протесту, якщо не будуть зареєстровані опозиційні кандидати в депутати Мосміськдуми.
Фото: Олексій Навальний, Facebook