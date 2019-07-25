Навального заарештували на місяць

Навального заарештували на місяць

Укрінформ
Російського опозиційного політика Олексія Навального суд у Москві заарештував на 30 діб.

Про це повідомляє Эхо Москвы з посиланням на прессекретаря Навального Кіру Ярмиш.

"Симоновський суд Москви заарештував політика Олексія Навального на 30 діб... Навального обвинувачують у повторному порушенні правил проведення мітингу (частина 8 статті 20.2 КоАП) через акції за допуск незалежних кандидатів у Мосміськдуму, яка має пройти в суботу в Москві", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, учора, 24 липня, поліція Москви затримала опозиційного політика Олексія Навального біля його будинку, коли він вийшов на ранкову пробіжку.

Раніше Навальний запропонував провести 27 липня у мерії Москви масову акцію протесту, якщо не будуть зареєстровані опозиційні кандидати в депутати Мосміськдуми.

Фото: Олексій Навальний, Facebook

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