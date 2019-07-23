Навальний закликає ЄС заборонити в'їзд 1000 найближчих до Путіна корупціонерів

Керівник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний закликав Євросоюз ввести заборону на в'їзд "1000 найважливіших путінських корупціонерів", а банки Австрії провести розслідування з приводу відмивання грошей в країні главою "Єдиної Росії" в Москві, заступником голови Мосміськдуми Андрієм Метельський.

Про це россійский опозиційний політик заявив в інтерв'ю австрійському журналу Profil , яке наводить його уривки.

"В інтерв'ю з Profil Навальний закликав до розслідування (відмивання грошей в Австрії російськими корупціонерами - ред.) австрійськими банками. Також він пропонує ввести суворі заборони на в'їзд в ЄС для "1000 найважливіших путінських корупціонерів ", - йдеться в повідомленні.

Російський опозиціонер піддав різкій критиці позицію як банків, так і політиків в Австрії щодо російських корумпованих чиновників: "Всім відомо, що корумпованим шахраям подобається вкладати гроші в Австрію".

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Зазначається, що нещодавно Навальний у своєму розслідуванні повідомив, що головний московський єдинорос Андрій Метельський володіє чотирма готелями у Відні і Тіролі. У цьому контексті опозиціонер звинуватив австрійські банки в недотриманні правил щодо відмивання грошей: "Це вкрадені кошти, які приймаються європейською країною без будь-яких питань".

Раніше в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією повідомлялося, що глава партії "Єдина Росія" в Москві, заступник голови Мосміськдуми Андрій Метельський має, зокрема, таємний бізнес в Австрії. Згідно з розслідуванням російський депутат володіє готелями Maximilian і Tirolerhof на гірськолижному курорті Серфаус (Тіроль), готелем Mozart в розташованому поруч селі Рід, а також готелем Palais Strudlhof у Відні. Натомість куплена за 40 млн євро нерухомість оформлена на 75-річну матір Метельського, який з 2001року є чиновником.

"Ми уважно вивчили австрійські фірми, на які все це оформлено, і виявили ще пару цікавих деталей. Наприклад, те, що на скупку чотирьох австрійських готелів було витрачено близько 40 мільйонів євро, а Метельський вбухав у цей бізнес ще не менше 12 мільйонів євро. Просто фізично вивели ці гроші з Росії до Австрії ", - зазначалося в розслідуванні.