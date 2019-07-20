У Москві понад 20 тисяч осіб вимагали допуску незалежних кандидатів на вибори

У Москві в суботу пройшов узгоджений мітинг "За допуск на вибори” незалежних кандидатів. Поліція затримала шістьох демонстрантів.

Про це інформує "Новая газета".

"У Москві на мітингу на підтримку кандидатів до Московської міської думи затримали щонайменше шість учасників акції", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками "Білого лічильника", на проспект Сахарова у Москві вийшли понад 22 тисяч осіб. Місцева поліція не повідомляла підсумкових даних, проте в ході акції звітувала про 12 тисяч учасників.

Відео: novayagazeta

Під час свого виступу російський політик Олексій Навальний запропонував провести наступний мітинг у суботу, 27 липня, біля будівлі московської мерії, в разі якщо незалежним кандидатам остаточно відмовлять в реєстрації навіть після всіх оскаржень.

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Акції на підтримку незалежних кандидатів до Мосміськдуми розпочалися 14 липня з "зустрічі з виборцями" біля будівлі Московського міськвиборчкому — тоді під час розгону затримали майже 40 осіб, деяких з них після цього госпіталізували.

Фото: Влад Докшин/"Новая газета"