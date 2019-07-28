Вибори у Канаді можуть перенести через релігійне свято

Уряду Канади слід розглянути можливість перенесення цьогорічних парламентських виборів, призначених на 21 жовтня, на іншу дату через збіг дня голосування із великим єврейським святом.

Про це йдеться у рішенні Федерального суду Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Суддя дійшов висновку, що голові Центральної виборчої комісії слід ще раз розглянути доцільність проведення виборів у інший день, оскільки чинна дата збігається із єврейським святом Шеміні Атцерет, що розпочинається 20 жовтня і завершується 22-ого. Протягом цього часу правовірні юдеї не можуть виконувати багато дій (у тому числі голосувати й агітувати), а також не можуть просити інших працювати для них.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що обидва дні, коли відбуватиметься попереднє голосування, - 12 та 14 жовтня - також збігаються із єврейськими святами: Шабатом і фестивалем Сукотом відповідно.

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На переконання позивача, правовірної єврейки Чані Аріє-Бейн, яка балотуватиметься у депутати від одного з округів у Торонто, чинна дата голосування суттєво вплине на її шанси перемогти, оскільки не лише завадить її виборцям прийти на дільниці, але й не дозволить вести виборчу кампанію через релігійні переконання.

Раніше у канадській ЦВК заявили про недоцільність перенесення дати голосування, оскільки згідно із законом виборці у Канаді можуть голосувати у кілька способів й протягом тривалого часу, зокрема за допомогою пошти.

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Загалом, рішення про дату проведення федеральних виборів у Канаді ухвалює уряд, але ЦВК може вносити свої пропозиції. З огляду на те, що законодавство вимагає проведення виборів у жовтні, ЦВК має до 1 серпня внести свої пропозиції, аби залишити достатньо часу на організацію виборчого процесу.