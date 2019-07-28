Вибори у Канаді можуть перенести через релігійне свято
Про це йдеться у рішенні Федерального суду Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Суддя дійшов висновку, що голові Центральної виборчої комісії слід ще раз розглянути доцільність проведення виборів у інший день, оскільки чинна дата збігається із єврейським святом Шеміні Атцерет, що розпочинається 20 жовтня і завершується 22-ого. Протягом цього часу правовірні юдеї не можуть виконувати багато дій (у тому числі голосувати й агітувати), а також не можуть просити інших працювати для них.
Ситуація ускладнюється ще й тим, що обидва дні, коли відбуватиметься попереднє голосування, - 12 та 14 жовтня - також збігаються із єврейськими святами: Шабатом і фестивалем Сукотом відповідно.
На переконання позивача, правовірної єврейки Чані Аріє-Бейн, яка балотуватиметься у депутати від одного з округів у Торонто, чинна дата голосування суттєво вплине на її шанси перемогти, оскільки не лише завадить її виборцям прийти на дільниці, але й не дозволить вести виборчу кампанію через релігійні переконання.
Раніше у канадській ЦВК заявили про недоцільність перенесення дати голосування, оскільки згідно із законом виборці у Канаді можуть голосувати у кілька способів й протягом тривалого часу, зокрема за допомогою пошти.
Загалом, рішення про дату проведення федеральних виборів у Канаді ухвалює уряд, але ЦВК може вносити свої пропозиції. З огляду на те, що законодавство вимагає проведення виборів у жовтні, ЦВК має до 1 серпня внести свої пропозиції, аби залишити достатньо часу на організацію виборчого процесу.