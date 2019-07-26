Канадська опозиція привітала результати виборів в Україні

Консервативна партія Канади вітає українців із проведенням справедливих й мирних виборів до парламенту.

Про це заявив тіньовий міністр закордонних справ Канади Ерін Отул, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Консервативна партія Канади вітає українців із проведенням вільних, чесних та мирних парламентських виборів минулих вихідних. Ми також вітаємо попередній висновок ОБСЄ, що під час виборів загалом було дотримано основоположні права й свободи”, - сказав Отул.

Він пообіцяв співпрацювати із новообраним парламентом “над подальшою демократичною трансформацією та зміцненням інститутів влади”. “Ми, як завжди, продовжуємо підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України перед лицем російської військової агресії”, - зазначив тіньовий міністр.

Отул додав, що його партія “завжди стоятиме пліч-о-пліч із народом України у його зусиллях із розбудови сильної, успішної та демократичної держави”.

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Як відомо, Центральна виборча комісія сьогодні опрацювала 100% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Згідно із результатами, до Ради проходять п’ять партій.