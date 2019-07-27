Італія відмовилася прийняти судно з мігрантами
Укрінформ
Італія відмовилася прийняти судно з 135 мігрантами на борту, яких врятувала італійська берегова охорона.
Про це повідомляє DW.
"Міністр внутрішніх справ Італії, віцепрем'єр країни Маттео Сальвіні відмовився прийняти судно з 135 мігрантами на борту, яких раніше врятувала італійська берегова охорона", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сальвіні заявив у п'ятницю, що "спочатку інші країни ЄС повинні висловити готовність прийняти біженців".
Зараз після відповідного запиту з боку Рима питанням розподілу мігрантів займається Європейська комісія.
Раніше у той же день близько 140 біженців прийняла Мальта. Вони були врятовані збройними силами країни.
Фото: zumapress/I.Romano