Італія відмовилася прийняти судно з мігрантами

"Міністр внутрішніх справ Італії, віцепрем'єр країни Маттео Сальвіні відмовився прийняти судно з 135 мігрантами на борту, яких раніше врятувала італійська берегова охорона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сальвіні заявив у п'ятницю, що "спочатку інші країни ЄС повинні висловити готовність прийняти біженців".

Зараз після відповідного запиту з боку Рима питанням розподілу мігрантів займається Європейська комісія.

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Раніше у той же день близько 140 біженців прийняла Мальта. Вони були врятовані збройними силами країни.

Фото: zumapress/I.Romano