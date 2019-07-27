Поблизу Марокко в морі врятували майже 250 мігрантів

Кораблі ВМС Марокко врятували в Середземному моря 242 мігрантів, які намагалися на кількох човнах потрапити до Іспанії.

Про це повідомляє марокканське інформаційне агентство МАР.

“Урятовані, декотрі з яких мали проблеми зі здоров’ям, отримали необхідну медичну допомогу на борту військових суден, і були безпечно доставлені на берег для проведення адміністративних процедур”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що серед нелегалів було 50 жінок та 12 дітей.

Марокко стало центром тяжіння для мігрантів, які в пошуках кращого життя намагаються потрапити до Європи. За інформацією влади країни, протягом першої половини цього року були зафіксовано більше 40 тис. спроб незаконного перетину кордону.

Як повідомляв Укрінформ, у Середземному морі зникли безвісти понад 100 біженців, які прямували до Європи - найімовірніше, вони потонули.