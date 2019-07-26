У Британії оштрафували Russia Today за новини про Скрипалів

Британський медіарегулятор Ofcom оштрафував російський пропагандистський телеканал Russia Today на 200 тисяч фунтів стерлінгів за порушення правил медіаринку за висвітлення новин щодо отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.

Про це повідомляє Huffington Post із посиланням на заяву регулятора.

“Ofcom оштрафував російський телеканал RT на 200 тисяч фунтів стерлінгів за порушення правил медіаринку Великої Британії”, - йдеться у повідомленні.

Регулятор вважає, що пропагандистський телеканал Кремля у деяких своїх новинах, щодо отруєння речовиною “Новічком” ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері у березні минулого року, намагався відвести вину у злочині від Росії.

Як додали в Ofcom, RT порушив правила щодо неупередженості у сімох випусках новин з 17 березня до 26 квітня 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Пізніше, 30 червня, відбулося отруєння "Новічком" двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив.

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я Олександр Мишкін) і "Руслан Боширов" (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.

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Пізніше розслідувачі The Insider і Bellingcat розповіли про третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів і опублікували фотографію співробітника ГРУ "Сергія Федотова", справжнє ім'я якого Денис Сергеєв.