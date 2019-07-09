Російських пропагандистів не пустили на конференцію журналістів у Лондоні

На міжнародну конференцію з питань свободи ЗМІ у Лондоні не впустили журналістів із російських пропагандистських інформаційних агенств RT і Sputnik за їхню активну роль в поширенні дезінформації.

Про це заявила речниця МЗС Великої Британії, повідомляє BBC.

"Ми не акредитували RT і Sputnik через їх активну роль в поширенні дезінформації", - сказала вона.

За словами речниці, на конференції з питань свободи присутні інші журналісти з РФ.

Як повідомляє BBC, на самій конференції очікується присутність близько 60 міністрів із різних країн, тисячі журналістів та представників громадянського суспільства.

У посольстві РФ у Лондоні вже заявили про "політично вмотивовану дискримінацію" по відношенню до RT і Sputnik, та подали скаргу до британського МЗС.

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Зазначається, що у грудні минулого року британський медіарегулятор Ofcom знайшов кілька порушень у роботі RT під час висвітлення інформації щодо отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.