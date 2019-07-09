Російських пропагандистів не пустили на конференцію журналістів у Лондоні
Про це заявила речниця МЗС Великої Британії, повідомляє BBC.
"Ми не акредитували RT і Sputnik через їх активну роль в поширенні дезінформації", - сказала вона.
За словами речниці, на конференції з питань свободи присутні інші журналісти з РФ.
Як повідомляє BBC, на самій конференції очікується присутність близько 60 міністрів із різних країн, тисячі журналістів та представників громадянського суспільства.
У посольстві РФ у Лондоні вже заявили про "політично вмотивовану дискримінацію" по відношенню до RT і Sputnik, та подали скаргу до британського МЗС.
Зазначається, що у грудні минулого року британський медіарегулятор Ofcom знайшов кілька порушень у роботі RT під час висвітлення інформації щодо отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.