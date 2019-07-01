Українська діаспора закликає припинити трансляцію RT у Канаді

Трансляція RT у канадських кабельних мережах становить загрозу та має бути припинена.

Про це йдеться у підготовлених Конгресом українців Канади рекомендаціях канадським депутатам і урядовцям, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Конгрес українців Канади підтримує негайне вилучення із базових пакетів кабельного телебачення RT й подібних дезінформаційних каналів, що має стати першим кроком на шляху до повного припинення їх трансляції у канадському ефірі”, - зазначається у документі.

На переконання Конгресу, RT порушує канадське законодавство, транслюючи “неправдиві чи оманливі новини”. “Russia Today, Sputnik та інші підтримувані державою пропагандистські канали є серйозною загрозою неупередженій подачі новин у Канаді”, - стверджується у рекомендаціях.

Як відомо, торік до канадського парламенту була внесена петиція із закликом депортувати з країни працівників RT. Уряд, утім, не погодився на це.