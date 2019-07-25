Главі МВС Італії можуть оголосити недовіру через російське фінансування

Опозиційна Демократична партія ініціює голосування в парламенті Італії про недовіру міністру внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні на тлі скандалу про фінансування його партії з Росії.

Про це повідомляє Politico.

“Італійська опозиційна Демократична партія внесла постанову щодо голосування в парламенті про недовіру міністру внутрішніх справ Маттео Сальвіні”, - йдеться у повідомленні.

Відповідна постанова була внесена після того як Сальвіні не з'явився у парламенті, аби відповісти на питання щодо ймовірного фінансування його партії “Ліга Півночі” з Москви.

Замість нього був присутній прем'єр-міністр Джузеппе Конте, який наголосив, що “повністю довіряє” Сальвіні, і те, що нині немає доказів порушення закону з боку глави МВС.

Зазначається, що вірогідність успішного голосування про постанову є малоймовірним адже партнеру “Ліги Півночі” по коаліції партії "Руху 5 зірок" доведеться голосувати проти своїх, що фактично призведе до колапсу уряду.

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Як повідомлялося на початку липня, видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга Півночі" з чиновниками Кремля, під час яких італійці нібито домовлялися про фінансову підтримку.

Пізніше Сальвіні заперечив цю інформацію та пообіцяв судитися з американським виданням.

Згодом прокуратора Мілана почала розслідування щодо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні “Ліга Півночі”.

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