Глава МВС Італії відмовився свідчити у парламенті про російські гроші для своєї партії

Глава італійського уряду Джузеппе Конте доповів Сенату про справу проти помічника віцепрем’єра країни Джанлуки Савойні, котрий, за деякими даними, домовлявся з Москвою про незаконне фінансування правлячої правої партії «Ліга».

Про це повідомляє Il Sole 24 ORE з посиланням на доповідь Конте

«На підставі інформації, яка є в розпорядженні голови уряду, я можу сказати, що Савойні не обіймає і не обіймав посади експерта в цьому уряді. Він був присутній в Москві 15 і 16 липня 2018 року, бо супроводжував міністра Сальвіні», - заявив Конте.

Він додав, що не має жодної інформації щодо незаконного договору про отримання російських грошей «Лігою». Також прем’єр пообіцяв працювати над тим, аби «міністри контролювали, щоб на двосторонніх урядових зустрічах були присутні тільки офіційно акредитовані особи, які зобов'язані дотримуватися конфіденційності».

Віцепрем’єр та глава МВС Італії Маттео Сальвіні відмовився свідчити перед парламентом країни щодо справи про російські гроші, але висловив готовність поговорити на цю тему в ході своєї наступної години запитань до уряду.

Як відомо, прокуратура міста Мілан раніше викликала на допит члена «Ліги» й соратника Сальвіні Джанлуку Савойні, котрий минулого року зустрівся з двома іншими італійцями й трьома росіянами в одному з московських готелів, щоб нібито обговорити таємне фінансування для партії у близько $65 мільйонів. Приводом для виклику стало повідомлення американського видання Buzzfeed про отримання аудіозапису московської зустрічі та опублікована ним стенограма, в якій Савойні намагається домовитися з росіянами. Сальвіні категорично заперечує, що його партія отримала якісь гроші з Москви, а Савойні прийшов до прокуратури, але скористався правом не відповідати на запитання.