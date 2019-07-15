Прем’єр Італії не вважає, що “допомога” Росії партії голови МВС загрожує уряду
Про це Конте заявив у неділю, передає ANSA.
“Це було би неправильним, з мого боку сказати, що це (розслідування щодо фінансування партії “Ліга Півночі — ред.”) може загрожувати існуванню уряду”, - сказав прем'єр-міністр Італії.
Конте також додав, що нині треба дати правоохоронцям виконувати свою справу й не робити поспішних висновків.
Як повідомлялося, минулого тижня видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга Півночі" з чиновниками Кремля, під час яких італійці нібито домовлялися про фінансову підтримку.
Пізніше Сальвіні заперечив цю інформацію та пообіцяв судитися з американським виданням.
Згодом прокуратора Мілана почала розслідування щодо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні “Ліга Півночі”.