В Італії почали розслідування через російське фінансування партії Сальвіні

Прокуратора Мілана почала розслідування щодо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні “Ліга Півночі”.

Про це у четвер заявив керівник прокуратури Мілану Франческо Греко, повідомляє ANSA.

“Ми почали розслідування (щодо фінансування РФ італійської партії “Ліга Півночі” - ред.), аби зрозуміти, чи є там злочин чи ні”, - сказав Греко.

За словами співрозмовників в юридичних колах, кілька прокурорів у справі не виключають ймовірність висунення звинувачень у міжнародній корупції в цій справі.

Читайте також: Глава МВС Італії заперечує фінансування своєї партії з боку Росії

Як повідомлялося, видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга Півночі" з чиновниками Кремля, під час яких італійці, нібито, домовлялися про фінансову підтримку.

Пізніше Сальвіні заперечив цю інформацію та пообіцяв судитися з американським виданням.

Фото: ilmessaggero.it