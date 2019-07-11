В Італії почали розслідування через російське фінансування партії Сальвіні
Укрінформ
Прокуратора Мілана почала розслідування щодо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні “Ліга Півночі”.
Про це у четвер заявив керівник прокуратури Мілану Франческо Греко, повідомляє ANSA.
“Ми почали розслідування (щодо фінансування РФ італійської партії “Ліга Півночі” - ред.), аби зрозуміти, чи є там злочин чи ні”, - сказав Греко.
За словами співрозмовників в юридичних колах, кілька прокурорів у справі не виключають ймовірність висунення звинувачень у міжнародній корупції в цій справі.
Як повідомлялося, видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга Півночі" з чиновниками Кремля, під час яких італійці, нібито, домовлялися про фінансову підтримку.
Пізніше Сальвіні заперечив цю інформацію та пообіцяв судитися з американським виданням.
Фото: ilmessaggero.it