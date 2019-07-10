Глава МВС Італії заперечує фінансування своєї партії з боку Росії

Глава МВС Італії і лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні обіцяє судитися через появу інформації про те, що його партія просила РФ про фінансування на таємних переговорах у Москві.

Про це повідомляє Il Messaggero з посиланням на заяву Сальвіні.

"Я судився з цього приводу раніше, і я буду робити це сьогодні, завтра і післязавтра. Я не брав жодного рубля, жодного євро, жодного долара чи літра водки у Росії", - заявляє Сальвіні.

У партії "Ліга" (партія Сальвіні) стверджують, що інформацію про таємні зустрічі поширюють ті, "хто взяв гроші у Сороса і хоче заполонити Європу мігрантами". Як зазначило парламентське джерело у партії, йдеться лише про твердження, а не докази. Проте опозиція зажадала пояснень у парламенті від партії "Ліга".

"Рух 5 зірок", який є партнером "Ліги" по коаліції, у свою чергу заявив, що очікує "прозорості" у ситуації з підозрами у російському фінансуванні і наполягає, що оприлюднена Buzzfeed не має вплинути на роботу уряду.

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Як повідомлялося, видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга" з чиновниками Кремля, під час яких італійці, нібито, домовлялися про фінансову підтримку.

Фото: ilmessaggero.it