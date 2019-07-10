ЗМІ знайшли докази російських спроб фінансувати партію глави МВС Італії

Помічник глави МВС Італії Меттео Сальвіні минулого року провів у Москві перемовини щодо фінансування партії Сальвіні “Ліга Півночі” на десятки мільйони доларів.

Про це пише Buzzfeed із посиланням на аудіозаписи, що є в розпорядженні видання.

“Buzzfeed отримав аудіо записи зустрічі в (московському готелі — ред.) Метропол, на якій близький помічник найсильнішого ультраправого лідера в Європі та італійського віце-прем'єра Маттео Сальвіні з п’ятьма іншими людьми домовляється про умови фінансування партії Сальвіні “Лігв Півночі” на десятки мільйонів доларів, отриманих від продажу російської нафти”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Buzzfeed, зустріч мала місце 18 жовтня 2018 року у Москві. На ній були присутні троє росіян, яких видання не змогло ідентифікувати, і троє представників партії "Ліга півночі". Серед останніх - Джанлука Савойні, колишній прес-секретар лідера "Ліги Півночі" і нинішнього глави МВС Італії Маттео Сальвіні.

На перемовинах обговорювалася пропозиція, за якою велика російська нафтова компанія протягом року продаватиме італійській нафтовій компанії Eni не менше 3 мільйонів тонн палива вартістю близько 1,5 мільярда доларів. Продаж планували здійснювати через посередників, а продавці мали надати пільги на ці транзакції.

Buzzfeed з посиланням на дані галузевих аналітиків пише, що “знижка” могла становити близько 65 мільйонів доларів. І саме ці гроші, стверджує видання, посередники мали таємно передати італійській партії.

Як зауважує BuzzFeed, ці записи стали першим переконливим доказом прихованих спроб Росії фінансувати європейські націоналістичні рухи і очевидної зацікавленості високопосадових представників крайніх ультраправих сил у зближенні з Кремлем.

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Також видання зауважує, що наразі невідомо, чи була реалізована ця угода, але виникає питання чи отримувала італійська партія “Ліга Півночі” будь-яке фінансування з Москви, порушуючи виборче законодавство Італії.

На той час, коли відбулася таємна зустріч у Москві, італійське законодавство дозволяло партіям отримувати фінансування від іноземних донорів на суму до 100 тисяч євро. Однак, у січні цього року законодавство було змінено, й згідно з новими правилами, партіям взагалі заборонено отримувати фінансування від іноземних урядів або компаній.

Фото: lostampateo.com