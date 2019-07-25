Партія Качинського зберігає політичне лідерство в Польщі

Владна партія Польщі “Право і Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського продовжує зберігати впевнене лідерство за підтримкою населення країни.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному центром Kantar у середині липня, інформує Wprost.

За правоконсервативну коаліцію партій PiS, “Солідарна Польща” та “Порозуміння” зараз готові віддати свої голоси 39% респондентів.

На другом місці з 29% підтримки перебуває ліберальна “Громадянська платформа”.

Партія лівого спрямування “Весна” має 5% підтримки.

Водночас, за даними опитування, до парламенту не потрапили б політичні сили, які зараз у ньому представлені: радикальний рух Kukiz’15 (4%) та Польська селянська партія (2%).

Як повідомляв Укрінформ, парламентські вибори в Польщі відбудуться восени цього року.