Росія планує і надалі втручатися у вибори в США - Мюллер

Колишній спеціальний прокурор США Роберт Мюллер переконаний, що атака Росії на американську виборчу систему триває, і Кремль планує втрутитися в президентські вибори 2020 року.

Більше того, досвід РФ тепер прагнуть запозичити інші країни, заявив Мюллер на слуханнях у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це не була окрема спроба. Вони продовжують втручатися, просто поки ми тут сидимо. І вони збираються це зробити в наступній виборчій кампанії (на виборах президента США 2020 року - ред.)», - відповів Роберт Мюллер на запитання сенатора-республіканця Вілла Герда.

У зв'язку з цим Мюллер закликав, зокрема, «агресивно та якомога швидше» ухвалити нове законодавство, яке б допомогло ФБР, ЦРУ та АНБ працювати злагоджено задля протидії російському втручанню.

Він погодився із сенатором, що треба забезпечити юридичний механізм, аби розвідувальні органи могли швидко попереджати кандидатів про те, що вони підпали під дію російських «активних заходів».

«Більше того, ми повинні звернути увагу, що тепер багато інших країн працюють над своїми можливостями, аби повторити те, що вчинили росіяни», - застеріг Мюллер.

Нагадаємо, виступаючи 24 липня у правоохоронному комітеті Палати представників Конгресу США, Мюллер повідомив, що за свою кар’єру бачив чимало спроб нападу на американську демократію, і російське втручання у вибори 2016 року було «одним із найсерйозніших».

Як повідомляв Укрінформ, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків і змови між учасниками виборчої кампанії Дональда Трампа та Росією тривало з червня 2017-го до березня 2019 року.

За його результатами був підготовлений більш ніж 400-сторінковий звіт, у якому вказується на «систематичне та масштабне» втручання Росії у виборчий процес у США у 2016 році.

Водночас у висновках звіту йдеться про те, що доказів змови Трампа з росіянами, достатніх для висунення обвинувачення, знайдено не було. Однак прокурори не виключили, що президент США намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.