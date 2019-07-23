Звіт Мюллера не містить рекомендацій для захисту від втручання РФ — експерт

Американський експерт із кібербезпеки Роберт Джонсон стверджує, що розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання Кремля у президентські вибори 2016 року майже нічого не запропонувало для запобігання подальшим атакам.

Про це повідомляє Daily Beast.

“Згідно з думкою експерта з кібербезпеки, розслідування спецпрокурора щодо втручання РФ у вибори майже нічого не запропонувало для запобігання подальшим атакам на демократію у США”, - йдеться у повідомленні.

"Федеральне розслідування виявилося недосконалим інструментом для стримування. Метафорично кажучи, це була - театральна вистава, покликана зачаровувати медіа та створити ілюзію рішучих дій у відповідь", - зазначив Джонсон.

Він порекомендував низку заходів у відповідь на дії РФ - від тиску на російські нафтові ринки до розгортання військ на географічних кордонах Російської Федерації - з метою нейтралізації можливої військової експансії Кремля.

«Історія показує нам, що для створення успішної моделі стримування РФ ми повинні передбачити покарання за вчинення злочинних дій», - стверджує Джонсон.

"Зі зростанням напруженості між нашими двома країнами, - додав він. - Політики не можуть дозволити собі продовжувати діяти так, як це було 2016 року - на шкоду встановленню умов, необхідних для організації безпечних та захищених від впливу виборів у 2020 році.

Як відомо, офіс спецпрокурора США завершив розслідування щодо "російської" справи наприкінці березня цього року, коли були оприлюднені попередні результати розслідування. Повний звіт на 448 сторінках із затушованими абзацами був опублікований Міністерством юстиції 18 квітня.

Пізніше, 29 травня спецпрокурор Мюллер дав підсумкову прес-конференцію, на якій заявив, що складає свої повноваження у зв'язку із завершенням розслідування. Водночас він підкреслив, що з самого початку його офіс не міг висувати звинувачень чинному президенту США через внутрішню політику Мін'юсту. Крім того, він сказав, що висновки розслідування не означають, що Трамп є невинуватим.

Загалом, офіс спецпрокурора США висунув звинувачення 37 фізичним та юридичним особам, у тому числі 13 громадянам РФ та трьом російським організаціям, пов'язаним із так званою "фабрикою тролів" у Санкт-Петербурзі. Мюллер також порушив справи проти шістьох наближених до Трампа помічників та соратників за введення в оману слідства, фінансове шахрайство та інші злочини.

Як повідомляв Укрінформ, слухання в Юридичному комітеті відбудуться 24 липня о 8:30. Після короткої перерви опівдні того ж дня Мюллер виступить перед Розвідувальним комітетом Палати представників США.