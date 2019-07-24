У Нігерії з полону бойовиків звільнили 50 заручників

У Нігерії з полону бойовиків звільнили 50 заручників

Укрінформ
У результаті масштабної кількамісячної військової операції нігерійській армії вдалося звільнити з полону бойовиків 50 заручників.

Про це розповів речник армії Нігерії Онуема Нвачукву, повідомляє Сіньхуа. 

За його словами, спецоперація тривала на північному заході країни з травня по липень із залученням як сухопутних військових підрозділів, так і повітряних.

Окрім звільнення заручників, армії вдалося також затримати 25 бойовиків й знищити 78. Було також вилучено великі обсяги зброї, боєприпасів та сім мотоциклів.

Читайте також: У Нігерії терористи напали на гумконвой, є загиблий

Нвачукву додав, що військові повернули власниками 695 корів, раніше викрадених бойовиками.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-