У Нігерії з полону бойовиків звільнили 50 заручників

У результаті масштабної кількамісячної військової операції нігерійській армії вдалося звільнити з полону бойовиків 50 заручників.

Про це розповів речник армії Нігерії Онуема Нвачукву, повідомляє Сіньхуа.

За його словами, спецоперація тривала на північному заході країни з травня по липень із залученням як сухопутних військових підрозділів, так і повітряних.

Окрім звільнення заручників, армії вдалося також затримати 25 бойовиків й знищити 78. Було також вилучено великі обсяги зброї, боєприпасів та сім мотоциклів.

Нвачукву додав, що військові повернули власниками 695 корів, раніше викрадених бойовиками.