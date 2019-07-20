У Нігерії терористи напали на гумконвой, є загиблий

У Нігерії внаслідок нападу терористів "Боко Харам" на автомобільний конвой міжнародної гуманітарної організації загинула одна особа, ще п’ятеро зникли безвісти.

Про це повідомляє Сіньхуа із посиланням на заяву гуманітарної організації “Дії проти голоду”.

“В організації заявили, що на конвой із гуманітарними працівниками та медиками, який прямував у місто Дамасак в північносхідному штаті Борно, скоїли напад члени терористичної організації "Боко Харам”, - зазначає Сіньхуа.

Під час нападу одного із водіїв бойовики вбили на місці, двоє інших водіїв та три медики, які працювали на “Дії проти голоду”, досі вважаються зниклими безвісти.

Сіньхуа нагадує, що минулого жовтня терористи "Боко Харам" стратили співробітника Міжнародного комітету Червоного хреста Хову Лемана.

"Боко Харам" чинить насильство у північносхідних регіонах Нігерії вже понад десятиріччя. Метою угрупування є створення халіфату на території найбільш населеної країни Африки.

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