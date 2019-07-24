Єврокомісія була і залишатиметься політичною структурою – Тіммерманс

Діяльність Єврокомісії за своєю природою є високо політичною діяльністю в інтересах громадян об’єднаної Європи.

На цьому у вівторок під час пресконференції у Брюсселі наголосив Перший віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс, який також претендує на отримання портфеля в новому складі Європейської Комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, кожен з членів Єврокомісії зберігатиме зв'язок із політичними силами або рухами, адже без цього вона ніколи не змогла б досягти вагомих та далекосяжних результатів.

Саме так Тіммерманс відповів на запитання журналістів про те, чи не заважатиме йому приналежність до партії Європейських Соціалістів якісно виконувати завдання під керівництвом Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка є представником іншої політичної сили (ЄНП) і була прямим суперником Тіммерманса у змаганні за цю керівну посаду.

«Я зберігаю лояльність до ідеї Європи, до людей, з якими працюю. Водночас, я лояльний до політичної партії, і я залишатимуся членом політичної партії, точно так, як більшість членів Єврокомісії є членами політичних партій і частиною політичної системи. Якщо б Єврокомісія Юнкера не була політичною, ми б ніколи не були здатними досягти тих результатів, яких досягли. Якщо б ми не були політичною Єврокомісією, ми б ніколи не мали підтримки більшості Європейського Парламенту у деяких дуже далекосяжних рішеннях», - зауважив Перший віцепрезидент Єврокомісії.

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Він зазначив, що від початку Єврокомісія створювалася в абсолютно іншому світі, де політика все ще була переважно в орбіті патерналізму, коли політики намагалися пропонувати свою точку зору, як єдину вірну та можливу, без огляду на думку громадян. Ці часи, на думку Тіммерманса, давно минули.

«Ми маємо бути відповідальними на щоденній основі за все, що ми робимо, і це великою мірою політична діяльність. Кожен із членів Європейської Комісії, як поточної, так і майбутньої, матиме зв’язки з політичними партіями або рухами. Це той світ, у якому ми живемо. Ви не можете прибрати політику з Європейської Комісії, як не можете прибрати політику з самої політики. І це правильно. Це єдиний шлях, яким ми можемо рухатися вперед у дуже заполітизованому світі», - наголосив він.

Тіммерманс нагадав, що у європейських виборах у травні взяла участь велика кількість європейців. Це означає, що політична Європа, крок за кроком, але приваблює дедалі більше уваги власних громадян.

«Я бачив це під час виборчої кампанії – зростаюче розуміння європейців, що їм потрібен Європейський Союз, для того, щоб розв'язувати проблеми, які вже не можуть бути вирішені лише на національному рівні», - додав європейський діяч.

Він зауважив, що буде щасливий брати участь в імплементації європейської політики як учасник спільної команди, в Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн, тим більше, що значна частина її програмних намірів кореспондується із програмними цілями Європейської Соціалістичної партії.

Як повідомлялося, Урсулу фон дер Ляєн, ексміністра оборони ФРН та близьку соратницю канцлера ФРН Ангели Меркель, було обрано на посаду голови Єврокомісії 16 липня.