Сеул пригрозив Москві жорсткішою відповіддю при повторному вторгненні літаків

Директор департаменту з нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чунг Еу-йонг передав секретареві Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву офіційну скаргу після того, як російські військові літаки вторглися в повітряний простір країни.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на речницю АП Ко Мінг-юнг.

“Директор департаменту з нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чунг Еу-йонг передав повідомлення (з офіційною скаргою — ред.) секретареві Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву”, - йдеться у повідомленні.

За словами Ко Мінг-юнг, Чунг повідомив Патрушеву, що Сеул дуже серйозно сприйняв інцидент, коли російські військові літаки вторглися в повітряний простір Південної Кореї, та наголосив, що при повторному порушенні, країна дасть більш жорсткішу відповідь РФ.

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Раніше у вівторок південнокорейські винищувачі відкрили попереджувальний вогонь після того, як кілька російських військових літаків вторглися в її повітряний простір.