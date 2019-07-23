Південнокорейські винищувачі відкрили попереджувальний вогонь по військовим літакам РФ

Південнокорейські винищувачі відкрили попереджувальний вогонь по військовим літакам РФ

Укрінформ
Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь після того, як кілька російських військових літаків вторглися в її повітряний простір.

Про це передає AP з посиланням на Міністерство національної оборони країни.

Зазначається, що літаки РФ порушили повітряний простір біля східного узбережжя у вівторок. На перехоплення були відправлені винищувачі, які відкрили попереджувальний вогонь.

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За повідомленням військового відомства, повітряний простір країни у вівторок також порушили китайські військові літаки.

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