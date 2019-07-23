Південнокорейські винищувачі відкрили попереджувальний вогонь по військовим літакам РФ

Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь після того, як кілька російських військових літаків вторглися в її повітряний простір.

Про це передає AP з посиланням на Міністерство національної оборони країни. Зазначається, що літаки РФ порушили повітряний простір біля східного узбережжя у вівторок. На перехоплення були відправлені винищувачі, які відкрили попереджувальний вогонь. Читайте також: Літак РФ знову порушив повітряний простір Фінляндії За повідомленням військового відомства, повітряний простір країни у вівторок також порушили китайські військові літаки.