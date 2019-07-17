Літак РФ знову порушив повітряний простір Фінляндії
Укрінформ
Російський літак підозрюється в порушенні повітряного простору на території Фінської затоки.
Про це заявив експерт Міністерства оборони Фінляндії Крістіан Валккурі, повідомляє Yle.
"(Російський - ред.) літак провів на фінській території близько двох хвилин і просунувся вглиб більш як на кілометр від кордону", - сказав він.
Як повідомляє Yle, порушення ймовірно сталося на території Фінської затоки поблизу Порвоо вранці в середу.
Зазначається, що це вже друге порушення повітряного простору в поточному році.
Так, у квітні португальський літак вдерся на фінську територію в Кіркконуммі, неподалік мису Уппініемі.
У 2017 році повітряний простір країни було порушено чотири рази.
Фото: Ilmavoimat