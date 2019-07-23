Договір про розподіл мігрантів погодили 8 держав ЄС, Італія участі не взяла - ЗМІ

Французький президент у понеділок заявив, що 8 країн-членів ЄС погодили між собою договір про розподіл мігрантів, врятованих у Середземному морі, проте Італія не входить до їх числа.

Про це повідомляє BBC.

«Президент Еммануель Макрон зазначив у понеділок, що 8 країн-членів Євросоюзу домовилися про розподіл врятованих у Середземному морі мігрантів, але Італія в цьому участі не взяла», - йдеться в повідомленні.

Макрон додав також, що ще 6 держав ЄС підтримали в принципі цей французько-німецький план на переговорах у Парижі. Окрім цього, французький президент підкреслив, що зі свого боку не дасть згоди на виділення коштів ЄС країнам, що відмовилися брати участь у розподілі мігрантів.

Слід зазначити, що Італія свідомо відмовилася брати участь у плані розподілу мігрантів, адже проводить останні кілька років послідовну антиімміграційну політику, яскравим виразником якої є глава МВС та віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні.

Тисячі нелегальних мігрантів та біженців намагаються щороку дістатися Європи через Середземне море. Основною відправною точкою для них є Лівія. Дуже часто вони подорожують на старих та переповнених човнах, не пристосованих для транспортування великої кількості людей, а тому стають жертвами морських аварій.