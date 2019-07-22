У Британії завершується голосування за нового прем'єра
Про це повідомляє AFP.
"Голосування в перегонах за звання наступного прем'єр-міністра Великої Британії закінчується в понеділок", - йдеться в повідомленні.
Голосування, в якому могли взяти участь 160 000 членів Консервативної партії, тривало місяць і завершиться воно сьогодні о 19:00 за київським часом.
Результати буде оприлюднено у вівторок, 23 липня, після чого переможець негайно стане новим лідером партії, а пізніше, 24 липня, буде призначений прем'єр-міністром країни.
На цю посаду претендують два кандидати: екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, який лідирує в перегонах, і діючий глава МЗС Джеремі Хант.
Джонсон, як відомо, пообіцяв вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї. У зв'язку з цим, а саме з ймовірністю "жорсткого" Brexit, двоє міністрів - фінансів і юстиції, вже заявили, що підуть у відставку в разі перемоги Джонсона.